Террористов в США не считают главной военной угрозой

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года, на второе место поставлен Китай, на третьем - международный терроризм. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса "НАТО - 2030", опубликованном в рамках завершающейся в среду видеоконференции глав МИД альянса. На основании этого документа саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса.

В документе подчеркивается, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию РФ, при этом продолжая на базе Совета Россия - НАТО (СРН) диалог о мирном сосуществовании. Но диалог этот альянс готов вести лишь с позиции силы. Авторы доклада также прямо объявляют о намерении вести разведдеятельность против всего спектра сотрудничества Москвы и Пекина.