Террористов в США не считают главной военной угрозой
19:30 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года, на второе место поставлен Китай, на третьем - международный терроризм. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса "НАТО - 2030", опубликованном в рамках завершающейся в среду видеоконференции глав МИД альянса. На основании этого документа саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса.
В документе подчеркивается, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию РФ, при этом продолжая на базе Совета Россия - НАТО (СРН) диалог о мирном сосуществовании. Но диалог этот альянс готов вести лишь с позиции силы. Авторы доклада также прямо объявляют о намерении вести разведдеятельность против всего спектра сотрудничества Москвы и Пекина.
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