0
0
153
НОВОСТИ

Террористов в США не считают главной военной угрозой

19:30 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года, на второе место поставлен Китай, на третьем - международный терроризм. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса "НАТО - 2030", опубликованном в рамках завершающейся в среду видеоконференции глав МИД альянса. На основании этого документа саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса.

В документе подчеркивается, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию РФ, при этом продолжая на базе Совета Россия - НАТО (СРН) диалог о мирном сосуществовании. Но диалог этот альянс готов вести лишь с позиции силы. Авторы доклада также прямо объявляют о намерении вести разведдеятельность против всего спектра сотрудничества Москвы и Пекина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 02.12.2020
Верховный суд РФ признал право магазинов отказать в обслуживании покупателям без масок
0
45
20:20 02.12.2020
В Сингапуре официально разрешили продавать мясо "из пробирки"
0
75
20:10 02.12.2020
Рестораторы в Нидерландах готовы пойти наперекор действиям властей
0
87
20:07 02.12.2020
Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в аквапарке в Перово
0
90
20:00 02.12.2020
Встречаться с Чубайсом Путин не планирует - Песков
0
103
19:49 02.12.2020
Головному офису Adidas в Москве грозит штраф в 300 тысяч рублей за нарушение антиковидных мер
0
114
19:10 02.12.2020
American Airlines собирается покатать журналистов на Boeing 737 MAX
0
171
19:00 02.12.2020
Постпред РФ при ООН поставил под вопрос дальнейшие встречи в Нормандском формате
0
204
18:51 02.12.2020
Роспотребнадзор опечатал кальянную в ЦАО за нарушения антиковидных мер
0
163
18:50 02.12.2020
В Западном военном округе начинается вакцинация от COVID-19
0
169

Возврат к списку