Против секретаря Синдзо Абэ будет возбуждено дело по подозрению в подкупе избирателей

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японская прокуратура приняла решение возбудить дело в отношении одного из секретарей бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по подозрению в организации схемы подкупа избирателей. Как сообщает в четверг информационное агентство Киодо, конкретно речь идет об оплате приемов в фешенебельных токийских гостиницах, на которые за пять лет было потрачено более 20 млн иен (свыше 191 тыс. долларов).

На них приглашались в основном активисты избирательных штабов экс-премьера из его родной префектуры Ямагути на крайнем юго-западе главного острова страны Хонсю. Секретариат Синдзо Абэ утверждает, что эти люди сами заплатили за приемы. Однако расследование показало, что до половины расходов покрывалось офисом политика, что может быть нарушением закона о политических фондах и попадать под понятие подкупа избирателей.

Пока в качестве единственного подозреваемого по этому делу проходит секретарь Синдзо Абэ, однако, сообщает Киодо, прокуратура также собирается допросить в качестве свидетеля и самого экс-премьера.

Оппозиционные партии требуют также вызвать его в парламент для дачи показаний. Синдзо Абэ ушел в отставку в сентябре нынешнего года по состоянию здоровья. На посту главы правительства он находился почти восемь лет, что стало абсолютным рекордом за всю историю Японии. После отставки, как ожидалось, Абэ сохранит существенное политическое влияние в стране, однако, как отмечает Киодо, нынешняя история может заставить экс-премьера по крайней на время уйти в тень.