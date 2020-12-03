Россия продолжает наращивать военную мощь в Крыму - генсек НАТО

09:32 Источник: Известия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги второго дня заседаний глав МИД стран — участниц альянса, заявил в среду, 2 декабря, что Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму.

«Мы рассмотрели ситуацию в области безопасности в Черном море, которое имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и всё активнее развертывает силы в регионе Черного моря», — цитирует его «РИА Новости».

Столтенберг добавил, что НАТО ответит на такие действия России «усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе», а главы МИД альянса согласовали дальнейшие шаги по укреплению диалога с Грузией и Украиной.

30 ноября Столтенберг в ходе пресс-конференции в Мюнхене сообщил, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. Как напомнил генсек альянса, выход к Черному морю имеют несколько стран — членов альянса и регион остается важным для НАТО, поэтому присутствие контингента будет наращиваться.

В ответ на это заявление депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что у НАТО нет интересов в Черном море, кроме создания угрозы национальной безопасности России. И поэтому, по его мнению, ответом на агрессивность Североатлантической организации будет высокая боеготовность российских Вооруженных сил в регионе. Известия