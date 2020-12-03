МВД расширило список нарушений ПДД, за которые будут начислять штрафные баллы на экзамене

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Список нарушений ПДД, за которые будут начислять штрафные балы при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения, расширен с 37 до 41 пункта. Об этом говорится в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средством, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, за совершение каждой ошибки экзаменуемому начисляются штрафные баллы. По три балла будет начислено за выезд на перекресток при образовавшемся заторе и создание помехи движению транспорта в поперечном направлении; за нарушение правил остановки или стоянки, не включение сигнала поворота при перестроении, выбор скорости движения без учета дорожных и метеорологических условий, а также за другие ошибки, прописанные в новом регламенте. Всего их семь. По два балла будет начислено за восемь ошибок, перечисленных в регламенте, по одному - за семь. Согласно документу, экзамен будет считаться несданным, если экзаменуемому начислено пять и более штрафных баллов.