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Сегодня вблизи Земли пролетят сразу три астероида

10:32 03.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Сразу три астероида пролетят сегодня вблизи нашей планеты. Один из них размером с Эйфелеву башню.

Ближе всего еще днем, когда в Москве будет около часу дня, окажется небольшой астероид, размерами около 30-50 м. По данным американского аэрокосмического агентства, расстояние между ним и нашей планетой окажется меньше, чем от Земли и до Луны. Как говорят специалисты, такой крупный объект и так близко к планете – довольно редкое явление. Но угрозы безопасности при этом нет, говорят эксперты.

Самым крупным из сегодняшних визитеров станет астероид WD5. Его сближение с Землей ожидается, когда в Москве уже наступит пятница, пишет издание International Business Times. Он пролетит на удалении примерно в 6 млн. км. от Земли. При этом его скорость составит около 30 км в секунду. Он относится к той группе космических тел, чья траектория пересекает орбиту Земли. А потому есть большая вероятность, что они могут столкнуться с нашей планетой. При этом сам он был открыт лишь недавно – в середине ноября.

По оценке Европейского космического агентства, ближайший потенциально опасный астероид пролетит вблизи нашей планеты в мае 2022 года.  Эхо Москвы

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