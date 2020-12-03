Кабмин утвердил директиву об избрании Куликова на пост предправления "Роснано" на 5 лет

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России утвердило директиву об избрании Сергея Куликова на пост председателя правления УК "Роснано". Об этом сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК "Роснано". Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО "Роснано" подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко", - говорится в сообщении.

Согласно директиве, представители государства в совете директоров "должны поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Куликова на должность председателя правления УК "Роснано" сроком на пять лет", добавили в кабмине. Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.