Глава Минюста РФ считает, что России объявлена юридическая война

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что России объявлена юридическая война.

"Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о защите прав за рубежом.

Самым большим делом против России в иностранных судах он назвал дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с РФ более 50 млрд долларов. Российская Федерация данное решение обжаловала.