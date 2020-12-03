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Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло на 28 145, это максимум за пандемию

11:20 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 28 145, что является максимумом с начала пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 2 375 546, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 29 502, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровел 1 859 851 человек. Согласно данным штаба, число вылечившихся за сутки пациентов вновь превысило количество заразившихся. Доля выздоровевших увеличилась до 78,3%.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 554 против 589 днем ранее. Всего от инфекции умерли 41 607 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.

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