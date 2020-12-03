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Власти Франции на предмет пропаганды радикального исламизма проверят 76 мечетей

12:32 03.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Франции проверят 76 мечетей, в которых, по их данным, пропагандируют радикальный исламизм. Об этом у себя в Твиттере рассказал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. По его словам, те мечети, которые следует закрыть, будут закрыты.  Эхо Москвы

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