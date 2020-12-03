В США зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19
12:25 03.12.2020
Ситуация с распространением COVID-19 в США оказалась крайне тяжелой – за минувшие сутки количество пациентов, погибших после заражения коронавирусом, превысило пиковые показатели, которые были установлены весной нынешнего года. Как сообщает газета The New York Times, за сутки от осложнений, связанных с COVID-19, в США погибли 2 760 человек. В результате был установлен новый антирекорд, который побил результат 15 апреля, когда за сутки умерли 2 752 пациента.
По данным издания, в среду впервые с начала пандемии количество пациентов, оказавшихся в американских клиниках с подтвержденным COVID-19, превысило 100 тыс., примерно 20 тыс. из них находились в реанимации.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах Америки зарегистрировано более 13,9 млн случаев заражения, 273 316 пациентов умерли. Сейчас Штаты занимают первое место в мире и по количеству больных, и по количеству погибших.
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