Полиция проводит проверку по возможной подмене документа с автографом Петра I в архиве
14:12 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московские полицейские начали проверку по заявлению о возможной подмене документа с автографом Петра I в военно-историческом архиве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступило заявление от женщины о том, что в ходе проверки выставленного на аукционе в США документа с автографом Петра I был зафиксирован факт подмены подлинного документа на муляж", - сказал источник.
По его словам, женщина в заявлении также указывает, что документ представляет особую историческую и коллекционную ценность. По мнению заявительницы, он был изъят из архива для реализации на антикварном рынке.
В начале ноября в полицию уже обращался директор Российского государственного военно-исторического архива с заявлением об исчезновении ценного документа 19 века, в котором подозревается одна из посетительниц, долгое время приходившая в архив.
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