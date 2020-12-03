Власти Петербурга ожидают от РПЦ ограничений на массовые мероприятия в Рождество
13:32 03.12.2020 Источник: Интерфакс
Власти Санкт-Петербурга ожидают от городской епархии ограничений по посещению служб по аналогии с недавним постановлением Смольного, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
"Оно (постановление от 2 декабря об ужесточении ограничений - ИФ) касается всех служб, но, как правило, Церковь выпускает свои постановления. До сих пор они совпадали с решениями гражданских властей, поэтому мы, конечно, такие решения от Церкви ожидаем", - сказал Елин в ходе онлайн-брифинга в четверг.
Ранее сообщалось, что в Петербургской епархии планируют провести главное рождественское богослужение в Казанском соборе. По словам руководителя сектора коммуникаций епархии Натальи Родомановой, у православных петербуржцев есть выбор - посмотреть трансляцию богослужения из дому или посетить не ночную службу, а утреннюю, которая проходит во всех храмах.
По информации епархии, петербургский транспорт будет работать в ночь с 6 по 7 января. При этом в городском комитете по культуре в понедельник сообщили, что решение о работе транспорта в рождественскую ночь будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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