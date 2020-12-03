В Азербайджане из-за дня памяти Ататюрка перенесли День победы в войне в Карабахе - СМИ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес учрежденный на днях праздник - День победы - с 10 на 8 ноября, сообщает в четверг АзерТАдж.

"С учетом того, что на 10 ноября приходится день памяти Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции, президент Ильхам Алиев принял решение о переносе праздника на другую дату", - говорится в заявлении администрации Алиева, опубликованном АзерТАдж.

Новая дата, отмечается в заявлении, выбрана в связи с тем, что именно 8 ноября азербайджанские военные взяли под контроль город Шуша.

В среду Ильхам Алиев распорядился об учреждении Дня победы, который будет отмечаться ежегодно, в день, когда завершились военные действия в Нагорном Карабахе. Другим распоряжением азербайджанского лидера 27 сентября - день начала военных действий - будет отмечаться в стране как День памяти погибших в карабахской войне.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.