В Азербайджане из-за дня памяти Ататюрка перенесли День победы в войне в Карабахе - СМИ
14:32 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес учрежденный на днях праздник - День победы - с 10 на 8 ноября, сообщает в четверг АзерТАдж.
"С учетом того, что на 10 ноября приходится день памяти Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции, президент Ильхам Алиев принял решение о переносе праздника на другую дату", - говорится в заявлении администрации Алиева, опубликованном АзерТАдж.
Новая дата, отмечается в заявлении, выбрана в связи с тем, что именно 8 ноября азербайджанские военные взяли под контроль город Шуша.
В среду Ильхам Алиев распорядился об учреждении Дня победы, который будет отмечаться ежегодно, в день, когда завершились военные действия в Нагорном Карабахе. Другим распоряжением азербайджанского лидера 27 сентября - день начала военных действий - будет отмечаться в стране как День памяти погибших в карабахской войне.
27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.
НОВОСТИ
- 15:00 03.12.2020
- РФ войдет в десятку лучших стран по качеству школьного образования, заявил Сергей Кравцов
- 14:12 03.12.2020
- Полиция проводит проверку по возможной подмене документа с автографом Петра I в архиве
- 14:00 03.12.2020
- Посол Венгрии на Украине обвинил Киев в нетолерантности и манипуляциях
- 13:46 03.12.2020
- Собянин: Первыми вакцину от COVID-19 в Москве получат врачи, учителя и работники соцслужб
- 13:45 03.12.2020
- Светлана Тихановская хочет, но не может поехать в Москву
- 13:35 03.12.2020
- «Группа ГАЗ» вручила автомобили «Соболь» поисковому отряду «Лиза Алерт»
- 13:32 03.12.2020
- Власти Петербурга ожидают от РПЦ ограничений на массовые мероприятия в Рождество
- 13:30 03.12.2020
- Илюмжинов и Джалали обсудили проект коридора «Север-Юг»
- 13:20 03.12.2020
- Новый проект подготовят вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи - Володин
- 13:05 03.12.2020
- Власти Петербурга планируют на 23% увеличить число коек для пациентов с коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать