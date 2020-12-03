Светлана Тихановская хочет, но не может поехать в Москву
13:45 03.12.2020 Источник: НГ-Online
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не планирует в настоящее время поездки в Россию из-за вероятного ареста по ордеру белорусских властей.
«Я бы с удовольствием съездила (в Россию – «НГ»), но, к сожалению, я нахожусь в розыске в Беларуси и, соответственно, в России. Поэтому такая поездка сейчас невозможна. Так что - лучше вы к нам», - сказала Тихановская, отвечая на вопрос корреспондента «НГ» в ходе онлайн пресс-конференции, посвященной презентации нового оппозиционного проекта «Единая книга регистрации преступлений».
Светлана Тихановская и ее коллега Павел Латушка также сказали, что российские представители официально не выходили на контакт с лидерами белорусской оппозиции. При этом оба политика уклонились от прямого ответа на вопрос, были ли попытки неофициальных контактов со стороны Москвы.
Андрей Серенко
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