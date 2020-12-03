Более 11,7 млн россиян имеют инвалидность

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 11,7 млн граждан в РФ имеют степень инвалидности, из них 6,2 млн - женщины, 4,8 млн - мужчины, 700 тыс. - дети. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда России (ПФР), опубликованном на его сайте.

"3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. В России эта дата также имеет особое значение, поскольку в стране насчитывается 11,7 миллионов граждан с разной степенью инвалидности. Как и в большинстве стран, в России для инвалидов существует ряд мер государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из общего числа инвалидов 1,4 млн имеют первую группу инвалидности, 5 млн - вторую, 4,6 млн - третью. Женщин с инвалидность в России 57% (6,2 млн), мужчин - 43% (4,8 млн). Дети составляют 5,6% (700 тыс.) от общего числа инвалидов. Среди детей 57% составляют мальчики (402 тыс.), а 43% - девочки (298 тыс.).