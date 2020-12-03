Более 11,7 млн россиян имеют инвалидность
15:32 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 11,7 млн граждан в РФ имеют степень инвалидности, из них 6,2 млн - женщины, 4,8 млн - мужчины, 700 тыс. - дети. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда России (ПФР), опубликованном на его сайте.
"3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. В России эта дата также имеет особое значение, поскольку в стране насчитывается 11,7 миллионов граждан с разной степенью инвалидности. Как и в большинстве стран, в России для инвалидов существует ряд мер государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из общего числа инвалидов 1,4 млн имеют первую группу инвалидности, 5 млн - вторую, 4,6 млн - третью. Женщин с инвалидность в России 57% (6,2 млн), мужчин - 43% (4,8 млн). Дети составляют 5,6% (700 тыс.) от общего числа инвалидов. Среди детей 57% составляют мальчики (402 тыс.), а 43% - девочки (298 тыс.).
НОВОСТИ
- 12:00 03.12.2020
- Черноморский флот в полном составе приступил к учениям в море и пунктах базирования
- 21:30 02.12.2020
- Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории
- 21:15 02.12.2020
- НАТО продолжит работать с Украиной, несмотря на разногласия с Венгрией - Столтенберг
- 21:00 02.12.2020
- Атлантический флот США будет противостоять ВМФ России - Министр ВМС
- 19:30 02.12.2020
- Террористов в США не считают главной военной угрозой
- 18:50 02.12.2020
- В Западном военном округе начинается вакцинация от COVID-19
- 20:50 01.12.2020
- Генсек НАТО считает размещение миротворцев РФ в Приднестровье нарушением территориальной целостности Молдавии
- 20:20 01.12.2020
- В Молдавию едет военный советник из США
- 20:05 01.12.2020
- В НАТО обсудили доклад о реформировании альянса до 2030 года
- 12:32 01.12.2020
- В Калининградской области в 2021 году будет сформирована мотострелковая дивизия - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать