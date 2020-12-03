Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна и выдвигает Манукяна на пост премьера

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

17 оппозиционных партий Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, приняли решение выдвинуть на пост главы правительства занимавшего ранее эту должность Вазгена Манукяна. Соответствующее заявление сделал в четверг на брифинге глава партии "Родина", бывший руководитель Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

"Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра будет Вазген Манукян. После отставки Пашиняна мы хотим создать переходное правительство, Манукян возглавит его", - отметил он.