Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна и выдвигает Манукяна на пост премьера
16:00 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
17 оппозиционных партий Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, приняли решение выдвинуть на пост главы правительства занимавшего ранее эту должность Вазгена Манукяна. Соответствующее заявление сделал в четверг на брифинге глава партии "Родина", бывший руководитель Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
"Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра будет Вазген Манукян. После отставки Пашиняна мы хотим создать переходное правительство, Манукян возглавит его", - отметил он.
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