Рост миграции мешает полноценному оказанию услуг по соцобеспечению россиян - Медведев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил негативное влияние миграции на социальное обеспечение граждан России.

"Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения, в результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям", - сказал он в четверг на совещании с участием членов правительства РФ, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.