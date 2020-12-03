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Победу на выборах в Намибии одержал Адольф Гитлер

17:00 03.12.2020 Источник: Lenta.ru

Политик, названный в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, принял участие в выборах в Намибии и одержал победу. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Адольф Гитлер Уунона (Adolf Hitler Uunona) был избран 85 процентами голосов в бывшей немецкой колонии, где ряд улиц, мест и людей до сих пор носят немецкие имена.

Получив место в списке правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки — прим. «Ленты.ру»), Адольф Гитлер рассказал немецкому изданию Bild, что он «не имеет никакого отношения» к нацистской идеологии. «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — сказал тезка фюрера. «В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только будучи подростком, я понял, что этот человек хотел покорить весь мир», — добавил политик.

Мужчина также рассказал, что его жена зовет его Адольфом, но обычно его называют Адольф Уунона. Он отметил, что официально менять имя было бы слишком поздно. «Тот факт, что у меня есть это имя, не означает, что я хочу завоевать Ошану», — подчеркнул политик, подразумевая регион, в котором он выиграл выборы. «Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству», — добавил Адольф Гитлер Уунона.

Политик получил 1196 голосов на последних выборах по сравнению с 213 голосами, которые получил его оппонент. Победа дала ему место в региональном совете. Его партия СВАПО получила 57 процентов голосов по всей стране, что значительно меньше по сравнению с 83 процентами голосов, набранными на предыдущих региональных выборах в 2015 году.

Некогда известная как Германская Юго-Западная Африка, Намибия была немецкой колонией с 1884 года, пока империя не лишилась своих владений после Первой мировой войны.  Lenta.Ru

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