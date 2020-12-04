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НОВОСТИ

Байден высказался за многосторонний подход в отношениях с Россией

09:00 04.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Джо Байден высказался за многосторонний подход в отношениях с Россией. В интервью CNN демократ отметил, что хочет наладить сотрудничество со странами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме этого, он подчеркнул, что не может позволить Ирану получить ядерное оружие.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По оценке американских СМИ, победил Джо Байден. Дональд Трамп не признал поражение. Официальные итоги президентской кампании огласят 14 декабря.  Говорит Москва

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