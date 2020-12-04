Байден высказался за многосторонний подход в отношениях с Россией
09:00 04.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Джо Байден высказался за многосторонний подход в отношениях с Россией. В интервью CNN демократ отметил, что хочет наладить сотрудничество со странами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме этого, он подчеркнул, что не может позволить Ирану получить ядерное оружие.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По оценке американских СМИ, победил Джо Байден. Дональд Трамп не признал поражение. Официальные итоги президентской кампании огласят 14 декабря. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 09:20 04.12.2020
- Цена нефти Brent поднялась выше $49 за баррель на новостях о сделке ОПЕК+
- 09:05 04.12.2020
- Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет из-за спорной статьи о соцсетях
- 22:48 03.12.2020
- США к 2045 году собирается удвоить число атомных подлодок
- 22:01 03.12.2020
- Власти Таиланда приняли жесткое решение по поводу массового туризма
- 21:42 03.12.2020
- Пандемия COVID-19 в мире не идет на спад - данные ВОЗ
- 21:10 03.12.2020
- СГБ Латвии задерживает журналистов, пишущих по-русски
- 19:54 03.12.2020
- Китайский модуль "Чанъэ-5" покинул поверхность Луны с грунтом на борту
- 18:43 03.12.2020
- В Норвегии считают, что спецслужбы РФ, Китая и других стран интересует норвежский нефтяной сектор
- 18:19 03.12.2020
- Депутат МГД Русецкая: Библиотечное направление требует дополнительного финансирования
- 17:40 03.12.2020
- Парламент Молдавии одобрил вывод спецслужбы из подчинения президенту
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать