09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Джо Байден высказался за многосторонний подход в отношениях с Россией. В интервью CNN демократ отметил, что хочет наладить сотрудничество со странами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме этого, он подчеркнул, что не может позволить Ирану получить ядерное оружие.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По оценке американских СМИ, победил Джо Байден. Дональд Трамп не признал поражение. Официальные итоги президентской кампании огласят 14 декабря. Говорит Москва