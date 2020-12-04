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Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет из-за спорной статьи о соцсетях

09:05 04.12.2020 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокирует согласованный в конгрессе проект оборонного бюджета, так как законодатели не включили в него положение об изменении спорной статьи. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что глава государства наложит вето на бюджет, если из закона о приличиях в сообщениях не будет удалена статья 230, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за комментарии пользователей и проводить редакционную политику в их отношении.

«Очень печально для нашего народа. Похоже, что сенатор Джим Инхоф не будет включать в оборонный бюджет поправку об удалении статьи 230… Последний шанс упущен. Я наложу вето!» — подчеркнул Трамп.

Американский лидер считает, что упоминаемая статься является угрозой для национальной безопасности и выборов.  Газета.Ru

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