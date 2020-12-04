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У Тесака нашли еще одну предсмертную записку с отрицанием вины в убийствах

09:32 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи, которые выясняли обстоятельства гибели Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, нашли у него еще одну предсмертную записку, в которой он отрицал какую-либо причастность к совершенным убийствам, инкриминированным ему. Об этом сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"При исследовании трупа Марцинкевича М. С. в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него в ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М. С. Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил", - сказано в документе. Ранее сообщалось о двух других предсмертных записках, которые Марцинкевич адресовал своим близким и девушке.

Также в постановлении отмечается, что Марцинкевич следовал из колонии в Москву и его временно, как транзитного заключенного, поместили в СИЗО Челябинска. В Москве его планировал допросить следователь в связи с тем, что "ранее была установлена причастность Марцинкевича к убийству двух и более лиц и иных тяжким преступлениям, и осужденный был готов дать об этом признательные показания и показать места совершенных преступлений". Кроме этого, в документе отмечается, что у погибшего в СИЗО Челябинска были при себе несколько лезвий, в том числе от бритвенного станка. Также там сказано, что камера в коридоре изолятора работала круглые сутки в ночь гибели националиста и зафиксировала, что в камеру к погибшему никто не входил и не выходил из нее.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет во второй раз отказался возбуждать дело после гибели националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак в СИЗО Челябинска.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти и пока считает, что она не носит криминального характера. Главное управление ФСИН РФ по области также проводит служебную проверку.

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