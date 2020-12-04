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Еще один ученый арестован по делу о госизмене

10:32 04.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Еще один ученый стал фигурантом дела о госизмене. Речь идет о физике Анатолии Губанове, который считается специалистом в области аэродинамики самолетов и ракет. Традиционно о сути уголовного дела о госизмене официальные лица не сообщают, ссылаясь на секретный характер материалов. Известно лишь, что Губанова арестовали на два месяца — до начала февраля.

Ученый преподавал в Московском физико-техническом институте — но ректор вуза Николай Кудрявцев сказал агентству ТАСС, что для физика это было не основное место работы. Он предположил, что Губанов является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского.

На сайте научного центра ученый несколько лет назад действительно указывался как начальник одного из отделов. По версии источника агентства, Губанов проводил исследования в области сверхзвуковых скоростей и высокоскоростных летательных установок.

Другой собеседник издания утверждает, что, по версии следствия, физик передал за рубеж сведения об авиаразработках. В свою очередь, источник агентства «Интерфакс» сказал, что Губанов участвовал в проекте по разработке гиперзвукового гражданского самолета с коллегами из Нидерландов, Германии, Франции и Великобритании и ряда других стран. Однако что именно стало причиной возбуждения дела, собеседник агентства также не уточнил.

Анатолию Губанову грозит до 20 лет заключения.  Эхо Москвы

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