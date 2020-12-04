Сергунина: Ученики детских технопарков Москвы успешно выступили на конкурсах молодых профессионалов

10:41

Представители московских детских технопарков победили на ряде крупных международных и всероссийских конкурсов, а также на чемпионатах научно-технического творчества, состоявшихся осенью 2020 года. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, москвичи традиционно демонстрируют высокий уровень подготовки. «Каждый год они становятся победителями и призерами не только на крупных российских, но и на международных соревнованиях», - утверждает вице-мэр. На подобных соревнованиях ученики детских технопарков представляют проекты в самых разных направлениях – например, реверсивном инжиниринге, прототипировании, холодильной технике и системах кондиционирования, видеопроизводстве и даже инженерии космических систем.

Детские технопарки в Москве работают при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития, всего их в столице 18, ежегодно в них учится более 150 тыс. школьников.