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Вице-премьер Новак назвал объем текущего снижения спроса на нефть в мире

11:00 04.12.2020 Источник: RNS

Текущий спрос на нефть в мире на 9 млн баррелей в сутки ниже докризисного уровня, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«На сегодняшний день еще порядка 9 млн баррелей в сутки не хватает в спросе по сравнению с теми, которые были до кризиса», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак уточнил, что вторая волна коронавируса является негативной неопределенностью, которая не позволяет восстановить спрос на нефть в полном объеме.

«Соответственно, мы договорились, что мы выходим не на 5,8 млн баррелей в сутки, а на 7,2 млн баррелей в сутки, то есть это чуть выше. Цель такова, чтобы не обрушить рынок, не обрушить существующий баланс, который сложился на сегодняшний день», - отметил вице-премьер.

По итогам заседания ОПЕК+ Новак также выразил надежду, что восстановление рынка нефти произойдет в 2021 году.  RNS

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