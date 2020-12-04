Вице-премьер Новак назвал объем текущего снижения спроса на нефть в мире
11:00 04.12.2020 Источник: RNS
Текущий спрос на нефть в мире на 9 млн баррелей в сутки ниже докризисного уровня, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«На сегодняшний день еще порядка 9 млн баррелей в сутки не хватает в спросе по сравнению с теми, которые были до кризиса», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Новак уточнил, что вторая волна коронавируса является негативной неопределенностью, которая не позволяет восстановить спрос на нефть в полном объеме.
«Соответственно, мы договорились, что мы выходим не на 5,8 млн баррелей в сутки, а на 7,2 млн баррелей в сутки, то есть это чуть выше. Цель такова, чтобы не обрушить рынок, не обрушить существующий баланс, который сложился на сегодняшний день», - отметил вице-премьер.
По итогам заседания ОПЕК+ Новак также выразил надежду, что восстановление рынка нефти произойдет в 2021 году. RNS
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