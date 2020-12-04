Трудно сказать, осложнит ли убийство Фахризаде возвращение к сделке по атому - Байден
11:05 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Джозеф Байден считает, что пока нельзя однозначно сказать, как скажется на его намерениях возобновить участие Вашингтона в ядерной сделке с Тегераном убийство в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. С такими словами демократ выступил в интервью журналистам телекомпании Си-эн- эн в четверг.
"Честно говоря, трудно сказать, в какой степени это затруднено", - заявил Байден на вопрос о том, в какой степени осложнится выполнение этого плана. Говоря о консультациях с Ираном, он констатировал: "Мы не можем сделать это в одиночку". Байден в связи с этим подчеркнул, что США следует заручиться поддержкой союзников из числа европейских стран.
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