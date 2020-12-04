Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 403
11:20 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось за сутки на 27 403, до 2 402 949. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1,2%.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 28 901. Всего уже выздоровели 1 888 752 человека. Согласно данным штаба, число выписанных за сутки пациентов вновь превысило количество инфицированных. Доля выздоровевших увеличилась до 78,6%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 569 против 554 днем ранее, до 42 176. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые с 4 октября увеличилась до 1,76%, следует из данных штаба.
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