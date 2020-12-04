Транзакционные сервисы Сбербанка второй год подряд становятся лучшими

12:02

Сбербанк второй год подряд признается лидером рынка Cash Management в России по результатам опроса британского финансового издания Euromoney.

Cash Management Survey, опрос по управлению денежными средствами, проводился в 19-й раз по базе 30 000 ведущих управляющих, казначеев и финансовых организаций по всему миру.

«Очень приятно, что второй год подряд транзакционные сервисы банка получают высокую оценку экспертов рынка. Это говорит о том, что мы предоставляем нашим клиентам стабильное качество услуг, меняемся и не останавливаемся на достигнутом, – заметил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. – Деятельность номинантов оценивается не только по эффективности сервисов, но и по значимости нововведений».