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Президентские выборы в Молдавии не повлияют на отношения республики с ЕАЭС - премьер Кику

12:20 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результаты выборов президента Молдавии не повлияют на отношения Кишинева с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр республики Ион Кику, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Мы ориентированы на сотрудничество со странами ЕАЭС независимо от результатов выборов в моей стране, поскольку все мы понимаем, насколько важно углублять сотрудничество. <...> Все почувствовали, как важно в тяжелые времена иметь поддержку, которую Республика Молдова имела в этом году", - сказал Кику.

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