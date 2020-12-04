Росстат обеспечит переписчиков устройствами для защиты от собак

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росстат планирует добавить к форме экипировки переписчиков Всероссийской переписи населения средство для отпугивания собак, сейчас такие приборы закупают. Об этом сообщил в ходе круглого стола глава Росстата Павел Малков.

На данный момент костюм переписчика состоит следующих брендированных элементов: шарф, удостоверение, фонарик, жилет, портфель, планшет. По словам Малкова, дискуссия разворачивалась по поводу каждого элемента экипировки переписчика Всероссийской переписи населения, основной этап которой стартует в 2021 году.

"Пришли к выводу, что средство [для защиты от собак] нужно, определились с моделью, и сейчас идет закупка", - сказал глава Росстата. Он отметил, что в ходе прошлой переписи населения нападение собак было одним из самых распространенных происшествий. Всего же во время переписи, которая проходила в 2010 году, было около 400 происшествий с переписчиками.

На этот раз для дополнительной защиты от непредвиденных ситуаций в ходе переписи "по рискованным адресам" переписчиков будут сопровождать сотрудники полиции. Переписчиков также обучат распознавать симптомы инфекционных заболеваний, и при малейшем подозрении на болезнь у респондента переписчик должен остановить свою работу в этом доме и оставить всю необходимую информацию о том, как пройти перепись, в почтовом ящике. Также все переписчики будут обеспечены масками и средствами для дезинфекции рук.