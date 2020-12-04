0
0
82
НОВОСТИ

Убытка по итогам года ждут более трети российских компаний - исследование

13:32 04.12.2020 Источник: РБК

Год пандемии коронавируса оценили как довольно удачный и лучше предыдущих лет 21% российских компаний, следует из исследования, проведенного сайтом «Работа.ру» (есть у РБК).

Еще 12% опрошенных компаний заявили, что для них 2020 год стал таким же, как и все остальные. При этом для 4% респондентов этот год стал лучшим за всю историю компании.

Для 67% российских бизнесов 2020 год стал периодом падения, они оценили его итоги отрицательно, причем 28% назвали его самым плохим годом за всю историю компании.

Четверть российских компаний ожидает, что по итогам года их выручка упадет, 15% — что обороты вырастут, 36% опрошенных ожидают убытков, а 24% ответили, что прогнозировать еще рано.

Исследование проходило в ноябре, в нем участвовало около 1500 респондентов: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 04.12.2020
Повседневные товары подорожали на 14% - СМИ
0
0
13:39 04.12.2020
Собянин: Наземное метро – это, прежде всего, новые станции в жилых районах
0
56
13:34 04.12.2020
Депутат Мосгордумы Козлов: Покупка апартаментов вместо квартиры несет риски для покупателей
0
65
13:20 04.12.2020
Росстат обеспечит переписчиков устройствами для защиты от собак
0
99
13:17 04.12.2020
Общегородские онлайн-педсоветы в Москве будут проходить раз в неделю
0
112
13:05 04.12.2020
ФСБ пресекла попытку трех вооруженных нарушителей пересечь границу РФ из Украины
0
125
13:00 04.12.2020
Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ, поданное в рамках дела ЮКОСа
0
145
12:37 04.12.2020
В Италии за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19
0
157
12:32 04.12.2020
ЕС не комментирует идею исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики
0
168
12:22 04.12.2020
Сбер и 500 Startups открыли прием заявок международного акселератора IT-стартапов
0
167

Возврат к списку