Убытка по итогам года ждут более трети российских компаний - исследование

13:32 Источник: РБК

Год пандемии коронавируса оценили как довольно удачный и лучше предыдущих лет 21% российских компаний, следует из исследования, проведенного сайтом «Работа.ру» (есть у РБК).

Еще 12% опрошенных компаний заявили, что для них 2020 год стал таким же, как и все остальные. При этом для 4% респондентов этот год стал лучшим за всю историю компании.

Для 67% российских бизнесов 2020 год стал периодом падения, они оценили его итоги отрицательно, причем 28% назвали его самым плохим годом за всю историю компании.

Четверть российских компаний ожидает, что по итогам года их выручка упадет, 15% — что обороты вырастут, 36% опрошенных ожидают убытков, а 24% ответили, что прогнозировать еще рано.

Исследование проходило в ноябре, в нем участвовало около 1500 респондентов: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.