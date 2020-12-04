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НОВОСТИ

Повседневные товары подорожали на 14% - СМИ

14:00 04.12.2020 Источник: Известия

Цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14%, если сравнивать показатели октября этого года и прошлого. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», с которыми ознакомились «Известия».

Продукты подорожали из-за роста курса валют — многие товары на рынке импортные либо в них есть зарубежные составляющие, сообщили в компании. По официальной статистике, продовольственная инфляция в октябре составила 4,83%. Данные холдинга не противоречат Росстату, поскольку организации рассматривают разные перечни товаров, поясняют эксперты.

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