Повседневные товары подорожали на 14% - СМИ
14:00 04.12.2020 Источник: Известия
Продукты подорожали из-за роста курса валют — многие товары на рынке импортные либо в них есть зарубежные составляющие, сообщили в компании. По официальной статистике, продовольственная инфляция в октябре составила 4,83%. Данные холдинга не противоречат Росстату, поскольку организации рассматривают разные перечни товаров, поясняют эксперты.
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