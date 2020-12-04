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Общегородские онлайн-педсоветы в Москве будут проходить раз в неделю

13:17 04.12.2020

В Москве начали проводить еженедельные общегородские онлайн-педсоветы для школьных учителей. Они должны стать площадкой, на которой учителя смогут вести прямой диалог с Департаментом образования и науки, задавать вопросы, предлагать проекты и профессиональные решения.

«Нет сомнений, что профессиональный диалог тех, кто работает в образовании, стартовавшие онлайн-педсоветы и другие регулярные мероприятия с участием московских педагогов помогут и в период дистанта, и тогда, когда дети вернутся – а они обязательно вернутся – на уроки в школу, будут способствовать новым достижениям и результатам наших школьников», – рассказал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

Для участия в онлайн-педсоветах приглашают по одному педагогу от каждой школы. При этом предполагается постоянная ротация участников.

На первом онлайн-педсовете участники обсудили развитие цифровой грамотности и культуры в школах для людей всех возрастов. Как отметила заместитель образовательного ведомства столицы Наталия Киселева, необходимо научиться отличать достоверную информацию в сети от ложной и формировать цифровую культуры и этикет.

«Мы хотим показать новые форматы педсовета, которые коллеги могут брать на вооружение и организовывать в своей школе, сделать педсовет интересным, интерактивным и развивающим, включая интересные лекции, выступления экспертов по острым вопросам», – говорит Наталия Киселева.

Темы будущих педсоветов смогут предлагать сами учителя. По словам начальника Управления развития кадрового потенциала системы образования Ильи Новокрещенова, с педагогами необходимо обсуждать все самое важное, что происходит в системе образования – это укрепит кадровый потенциал столичного образования. Общегородские онлайн-педсоветы будут проходить по пятницам.

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