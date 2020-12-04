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Пескову показались обидными результаты опроса о работе чиновников

14:12 04.12.2020 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опрос Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому более половины опрошенных заявили, что чиновники работают плохо.

"Мне, конечно, как чиновнику, такое очень обидно слышать. Но, конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, и достойно выполняют свои функции", - сказал Песков в пятницу журналистам.

При этом Песков еще раз подчеркнул, что "есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе, и от этого, к сожалению, создается неверное ощущение".

Согласно опросу ФОМ, 69% россиян считают, что сегодня быть чиновником престижно, непрестижной эту работу назвали 15% респондентов.

При этом трудной работу чиновника назвали 57% опрошенных, из них 26% объяснили это большой ответственностью и решениями, от которых многое зависит, 14% - работой с людьми, 12% - большим объемом обязанностей.

Также 55% опрошенных сказали, что не хотели бы, чтобы их ребенок стал чиновником.

Опрос показал, что 51% полагает, что чиновники работают плохо.

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