Санду по телефону предложила премьеру Молдавии уйти в отставку вместе с правительством
14:32 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент Молдавии Майя Санду сообщила, что провела телефонный разговор с премьер-министром республики Ионом Кику и предложила ему подать в отставку вместе с правительством.
"У меня был телефонный разговор с премьер-министром [Ионом ] Кику. Я сказала ему, что представленный правительством бюджет не в состоянии помочь гражданам, напротив, содержит схемы, из которых коррумпированные депутаты и дальше будут выводить деньги. Я сказала ему, что стране нужен другой парламент и другое правительство. Отставка правительства - это самый короткий путь к этой цели", - написала она в пятницу на своей странице в "Фейсбуке".
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