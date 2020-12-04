В Московской области заработала бесплатная горячая линия по коронавирусу 122
14:17 04.12.2020
|Иллюстрация пресс-службы правительства Московской области
«Президент поставил задачу – сделать так, чтобы людям было максимально просто дозвониться до медучреждений в этот сложный для нас всех период пандемии. Мы запустили короткий номер 122, по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Нам важно помочь каждому», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По номеру 122 жители смогут не только получить полную информацию по ковиду, но и в перспективе записаться в МФЦ.
«В настоящее время также можно получить информацию о выплатах медработникам, уточнить график работы образовательных учреждений, получить предварительную консультацию медицинского специалиста по вопросам, связанным с COVID-19», – уточнил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Звонок на короткий номер 122 автоматически переведет на горячую линию губернатора Московской области. Централизованная электронная приемная создана в сентябре 2017 года, она принимает обращения граждан по вопросам работы региональных органов власти, оказанию госуслуг, предоставляет возможность дистанционной записи к врачу.
В 2020 году здесь обработано более 8,3 млн звонков жителей. С марта принимаются звонки по вопросам коронавируса – поступило уже более 444 тыс сообщений. Колл-центр работает в будние дни с 7 до 20 часов, в субботу – с 8 до 13.
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