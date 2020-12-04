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НОВОСТИ

В Московской области заработала бесплатная горячая линия по коронавирусу 122

14:17 04.12.2020

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Иллюстрация пресс-службы правительства Московской области
По вопросам коронавируса жители Подмосковья могут обращаться на короткий номер 122. Бесплатная горячая линия заработала на всей территории Московской области. Единый телефонный номер 122 вводится в регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина. Это поможет централизовать звонки в региональных колл-центрах, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники или другие службы.

«Президент поставил задачу – сделать так, чтобы людям было максимально просто дозвониться до медучреждений в этот сложный для нас всех период пандемии. Мы запустили короткий номер 122, по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Нам важно помочь каждому», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По номеру 122 жители смогут не только получить полную информацию по ковиду, но и в перспективе записаться в МФЦ.

«В настоящее время также можно получить информацию о выплатах медработникам, уточнить график работы образовательных учреждений, получить предварительную консультацию медицинского специалиста по вопросам, связанным с COVID-19», – уточнил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Звонок на короткий номер 122 автоматически переведет на горячую линию губернатора Московской области. Централизованная электронная приемная создана в сентябре 2017 года, она принимает обращения граждан по вопросам работы региональных органов власти, оказанию госуслуг, предоставляет возможность дистанционной записи к врачу.

В 2020 году здесь обработано более 8,3 млн звонков жителей. С марта принимаются звонки по вопросам коронавируса – поступило уже более 444 тыс сообщений. Колл-центр работает в будние дни с 7 до 20 часов, в субботу – с 8 до 13.

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