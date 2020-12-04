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Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества

15:00 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества.

"Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии", - заявил он в пятницу, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Глава государства обратил внимание на то, что так называемые сквозные технологии "пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру". "Все это будет сочетаться между собой", - заметил он.

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