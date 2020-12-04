Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества.

"Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии", - заявил он в пятницу, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Глава государства обратил внимание на то, что так называемые сквозные технологии "пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру". "Все это будет сочетаться между собой", - заметил он.