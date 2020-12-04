Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует перейти на автоматическое оказание большинства государственных услуг. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал, выступая в пятницу на международной онлайн- конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

"Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", - сообщил он.