Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг
15:32 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия планирует перейти на автоматическое оказание большинства государственных услуг. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал, выступая в пятницу на международной онлайн- конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).
"Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", - сообщил он.
Новости
- 17:05 04.12.2020
- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов: Москвичи успешно переходят на современный тип городской мобильности
- 16:32 04.12.2020
- Пистолет Джеймса Бонда продали за $256 тысяч
- 16:12 04.12.2020
- Полиция Турции задержала съемочную группу телеканала НТВ
- 16:10 04.12.2020
- Родительское сообщество в Москве выступило с петицией о переводе 1-5 классы на дистанционку
- 16:00 04.12.2020
- Путин назвал "бурей в стакане" заявления об ограничениях, применяемых РФ в интернете
- 15:37 04.12.2020
- Депутат Мосгордумы Герасимов: Читатели могут заказывать оцифрованные и электронные книги в библиотеках
- 15:27 04.12.2020
- За первые пять часов 5000 москвичей записалось на прививку от COVID-19
- 15:12 04.12.2020
- Более 12 млн россиян было уволено за восемь месяцев 2020 года
- 15:00 04.12.2020
- Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества
- 14:32 04.12.2020
- Санду по телефону предложила премьеру Молдавии уйти в отставку вместе с правительством
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать