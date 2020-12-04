Пистолет Джеймса Бонда продали за $256 тысяч
16:32 04.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В США на торгах пистолет Джеймса Бонда купили за 256 тысяч долларов. Им был вооружён актёр Шон Коннери, исполнивший главную роль в фильме «Доктор Ноу».
Как сообщает организатор торгов Julien's Auctions, Walther PP ушёл с молотка на третий день тематического аукциона Icons & Idols: Trilogy.
Среди других проданных лотов — японский меч из фильма «Криминальное чтиво». За оружие персонажа актёра Брюса Уиллиса удалось выручить 35,2 тысячи долларов. Говорит Москва
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