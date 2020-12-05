Апелляцию штаба Трампа о приостановке подсчета голосов отклонил суд в Мичигане
09:30 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный суд штата Мичиган (16 голосов выборщиков) отказался в пятницу приостановить подсчетов бюллетеней, как того запрашивал штаб республиканца Дональда Трампа. Как отмечает в пятницу газета "Хилл", судья Стивен Боррелло счел ходатайство спорным.
По мнению суда, юристы кампании не соблюли надлежащие процедуры при подаче иска. Апелляция не была направлена до 30 ноября, недельного срока после сертификации результатов голосования. "Суд постановил, что единственно правомерным был бы запрос о пересчете голосов, но время истекло", - обращает внимание издание
Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил в пятницу в "Твиттере", что судья округа Антрим в Мичигане постановил проверить 22 машины по обработке голосов "Доминион" (Dominion). "Там (в этом округе - прим. ТАСС) оборудование присудило 6 тыс. голосов за Трампа [демократу Джозефу] Байдену", - утверждал Джулиани.
Счетная комиссия Мичигана 23 ноября сертифицировала итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден.
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