К 2021 годы США планирует вывести почти все войска США из Сомали - Пентагон

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Пентагоном.

В нем отмечается, что хозяин Белого дома отдал приказ о "переброске большей части военных" из страны, в том числе в соседние государства. В заявлении подчеркивается, что "США не уходят из Африки". Вашингтон намерен по-прежнему оказывать поддержку своим партнерами, в том числе в борьбе с экстремистскими группировками. США намерены "сохранить возможность проводить в Сомали операции по борьбе с терроризмом", отметили в Пентагоне.

Как следует из заявления, США намерены сохранить военное присутствие в Африке, которое, как полагает американская сторона, дает им "преимущество в соперничестве великих держав".

По сведениям газеты "Уолл-стрит джорнэл", в Сомали сейчас находятся около 700 американских военных. Как отмечает издание, часть из них перебросят на базы в Кении и Джибути.

В октябре СМИ сообщили, что Трамп намерен вывести американский воинский контингент из Сомали. Американские силы оказывают поддержку в борьбе с международными террористическими группировками. Они также помогают в подготовке сомалийских военных.