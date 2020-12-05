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Сотни доз вакцины от COVID-19 получила танковая армия Западного военного округа - ЗВО

10:30 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия из нескольких сотен доз вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в танковую армию Западного военного округа (ЗВО), сообщила в субботу пресс-служба ЗВО.

"Партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в гвардейскую танковую армию Западного военного округа. В танковое объединение поступило несколько сотен доз вакцины", - говорится в сообщении.

В первую очередь будут вакцинированы командный состав, медработники, работающие с зараженными коронавирусом, а также личный состав, привлеченный к несению боевого дежурства.

Всего войска округа получили более 3 тыс. доз вакцины от COVID-19.

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