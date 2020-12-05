За сутки в мире зарегистрировано более 628 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 64,6 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 628 тыс. Согласно опубликованным в ночь на субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 12 тыс., превысив 1,5 млн.

По состоянию на 20:09 мск 4 декабря в ВОЗ поступили сведения о 64 603 428 инфицированных и 1 500 614 умерших. Число заразившихся возросло на 628 592, умерших - на 12 161.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября (667 964), а смертей - 17 апреля (12 482). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (293 320), на втором месте - Европейский регион (234 667), на третьем - Юго-Восточная Азия (50 086).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 13 759 500. Далее следуют Индия (9 571 559), Бразилия (6 436 650), Россия (2 402 949), Франция (2 217 873), Испания (1 675 902), Великобритания (1 674 138), Италия (1 664 829), Аргентина (1 440 103), Колумбия (1 334 089), Мексика (1 133 613) и Германия (1 130 237).



