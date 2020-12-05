Байден пообещал выделить на стимулирование экономики сотни миллиардов долларов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Джозеф Байден после вступления в должность намерен взаимодействовать с законодателями с целью выделения сотен миллиардов долларов на стимулирование экономики в свете пандемии, а также на оказание помощи американцам. Об этом демократ заявил в пятницу на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Байден призвал действующую американскую администрацию президента Дональда Трампа и Конгресс "к незамедлительным действиям" по принятию указанных мер. Кроме того, демократ отметил, что "их будет недостаточно". "Конгрессу США нужно снова действовать в январе", - пояснил он.

Политику был задан вопрос о том, будет ли финансовая помощь, выделения которой он намерен добиваться, исчисляться триллионами или миллиардами долларов. Байден ответил, что речь идет о "сотнях миллиардов долларов". "Я думаю, что люди осознают, что это совершенно необходимо", - добавил демократ.