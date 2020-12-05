В Москве прошло прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ Борисом Плотниковым

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ Борисом Плотниковым, который умер 2 декабря в возрасте 71 года, прошло в Московском художественном театре им. Чехова в субботу, передает корр. ТАСС.

Гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени Чехова началась в 11:00 мск. Гроб был установлен на сцене, на экране за ним сменяли друг друга фотографии артиста. Проститься с Борисом Григорьевичем пришли родные и близкие, коллеги, его студенты из Российского института театрального искусства - ГИТИСа и поклонники творчества актера.

"Сказать, что Боря был прекрасным артистом? Это не то что банально, это вам всем известно. Все, чем он занимался, он это делал максимально", - сказал ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий. По его словам, Плотников был закрытым человеком, но для близких, друзей и студентов, для творчества он всегда был открыт.

Золотовицкий зачитал телеграммы президента РФ Владимира Путина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина. По словам художественного руководителя - директора театра МХТ им. Чехова Сергея Женовача, каждая роль, сыгранная Плотниковым, что-то меняла в зрителе.

"Непросто говорить, когда прощаешься с большим человеком, мощным артистом. У Бориса Григорьевича было удивительное качество - его работы, прожитые на сцене, и роли на экране, они очень переживаются зрителями и начинают жить с тобой какой-то отдельной жизнью", - сказал он.

Отпевание пройдет в храме Николая Чудотворца в Троекурове. Похоронят актера на Троекуровском кладбище. Причиной смерти Плотникова стал коронавирус.