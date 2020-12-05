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В Санья открылся третий Хайнаньский международный кинофестиваль

14:40 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 200 китайских и иностранных картин будут продемонстрированы в ходе открывшегося в субботу в Санья третьего Хайнаньского международного кинофестиваля. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В течение недели (с 5 по 12 декабря) состоятся показы 189 фильмов из 60 стран и регионов мира. Из них 97 китайские зрители увидят впервые, это рекордное количество новинок на Хайнаньском кинофестивале. Как сообщили организаторы, 15 иностранных кинокартин будут продемонстрированы на онлайн-платформах.

В этом году с киноновинками смогут ознакомиться не только участники, но и обычные гости курортного острова - часть лент продемонстрируют прямо на живописных пляжах. В частности, насладиться просмотрами на открытом воздухе на курорте Санья можно будет в заливе Хайтанвань и приморском районе Дадунхай. Также показы фильмов, в частности, будут организованы в административном центре Хайнаня городе Хайкоу и еще двух ключевых населенных пунктах - в Цюнхае и Даньчжоу.

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