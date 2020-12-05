Украина хочет применить санкции к венскому архитектурному бюро за строительство оперного театра в Крыму

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au ("Куп химмельблау") уверено, что его участие в строительстве оперного театра в Севастополе не подпадает под действие санкций Евросоюза. Об этом заявил руководитель бюро Вольф Д. Прикс.

"Слово "культура" не упоминается в санкциях [ЕС], поэтому культурные объекты под них не подпадают", - приводит в субботу слова Прикса Австрийское агентство печати.

"Я не планирую ехать в отпуск в Чернобыль", - подчеркнул австрийский архитектор, говоря об угрозе украинских санкций.

По его словам, он с удовольствием построит оперу, а не атомную электростанцию или военный городок.

Ранее спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев сообщил в "Фейсбуке", что украинская прокуратура открыла уголовное дело против сотрудников Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Севастополе. По его словам, на Украине начаты внутренние процедуры по применению санкций против бюро. Киев также призвал иностранных и украинских предпринимателей отказаться от проектов с этим бюро.