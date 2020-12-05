Украина хочет применить санкции к венскому архитектурному бюро за строительство оперного театра в Крыму
15:20 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au ("Куп химмельблау") уверено, что его участие в строительстве оперного театра в Севастополе не подпадает под действие санкций Евросоюза. Об этом заявил руководитель бюро Вольф Д. Прикс.
"Слово "культура" не упоминается в санкциях [ЕС], поэтому культурные объекты под них не подпадают", - приводит в субботу слова Прикса Австрийское агентство печати.
"Я не планирую ехать в отпуск в Чернобыль", - подчеркнул австрийский архитектор, говоря об угрозе украинских санкций.
По его словам, он с удовольствием построит оперу, а не атомную электростанцию или военный городок.
Ранее спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев сообщил в "Фейсбуке", что украинская прокуратура открыла уголовное дело против сотрудников Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Севастополе. По его словам, на Украине начаты внутренние процедуры по применению санкций против бюро. Киев также призвал иностранных и украинских предпринимателей отказаться от проектов с этим бюро.
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