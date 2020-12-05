0
0
98
НОВОСТИ

При взрыве в афганской провинции Кандагар погибли три полицейских, пять ранены

16:20 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее трех сотрудников полиции погибли, еще пять пострадали в субботу в результате взрыва на территории контрольного пункта в афганской провинции Кандагар. Об этом со ссылкой на официального представителя правоохранительных органов сообщило агентство Пажвок.

По его данным, взорвался заминированный автомобиль.

В то же время анонимный источник Пажвок в службах безопасности информирует о десяти погибших.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:10 05.12.2020
Екатеринбург: Сбежавшие из реабилитационного центра дети найдены
0
66
16:50 05.12.2020
Андрей Воробьев вместе с кадетами возложил цветы к Вечному огню
0
103
16:40 05.12.2020
Недалеко от Антальи произошло землетрясение магнитудой 6,1 - СМИ
0
122
16:30 05.12.2020
Минздрав РФ назвал предельную отпускную цену вакцину "Спутник V"
0
119
15:20 05.12.2020
Украина хочет применить санкции к венскому архитектурному бюро за строительство оперного театра в Крыму
0
197
15:10 05.12.2020
В Киеве открыли памятник первому и единственному космонавту Украины
0
202
14:40 05.12.2020
В Санья открылся третий Хайнаньский международный кинофестиваль
0
201
14:20 05.12.2020
В Москве прошло прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ Борисом Плотниковым
0
245
13:20 05.12.2020
В ДТП на Кубани погибли пять человек, среди которых полицейский
0
349
13:10 05.12.2020
Антибиотики нельзя принимать для профилактики коронавируса - эксперт Минздрава
0
311

Возврат к списку