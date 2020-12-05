При взрыве в афганской провинции Кандагар погибли три полицейских, пять ранены

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее трех сотрудников полиции погибли, еще пять пострадали в субботу в результате взрыва на территории контрольного пункта в афганской провинции Кандагар. Об этом со ссылкой на официального представителя правоохранительных органов сообщило агентство Пажвок.



По его данным, взорвался заминированный автомобиль.



В то же время анонимный источник Пажвок в службах безопасности информирует о десяти погибших.



