Минздрав РФ назвал предельную отпускную цену вакцину "Спутник V"
16:30 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену вакцины против нового коронавируса "Спутник V", она составила 1 942 рубля за два компонента. Об этом журналистам в субботу сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Она составляет 1 942 рубля за два компонента", - сказал он.
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