Минздрав РФ назвал предельную отпускную цену вакцину "Спутник V"

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену вакцины против нового коронавируса "Спутник V", она составила 1 942 рубля за два компонента. Об этом журналистам в субботу сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Она составляет 1 942 рубля за два компонента", - сказал он.