Капсула с японского космического зонда упала в запретной зоне в Австралии
09:00 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) завершили на юге Австралии процесс извлечения капсулы с образцами грунта, взятого японским космическим зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2") с поверхности отдаленного астероида Рюгу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице агентства в "Твиттере".
"Работы по извлечению капсулы на месте приземления завершены, теперь она будет доставлена в местную штаб- квартиру [JAXA]", - подчеркивается в сообщении.
Ранее японские специалисты с помощью вертолета определили точное местоположение капсулы на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии.
В субботу "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами, после чего совершил маневр по отдалению от орбиты планеты для участия в новой космической миссии. На высоте применено 10 тыс. метров капсула раскрыла прикрепленный к ней парашют, а также начала транслировать сигнал со своего передатчика. Ожидается, что в дальнейшем контейнер будет транспортирован в Японию, где его планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA.
"Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. За время нахождения в районе астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев космического тела. Ученые заявляют, что все эти операции были осуществлены по плану и находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида будут представлять огромный научный интерес.
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