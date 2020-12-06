Трамп заявил, что вакцинация от COVID-19 стартует на следующей неделе

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская вакцина от нового коронавируса будет одобрена американским регулятором на следующей неделе, после чего в стране начнется вакцинация населения. Уверенность в этом выразил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

"И они начнутся на следующей неделе. И мы начнем вакцинацию", - сказал глава государства. По его мнению, благодаря усилиям его администрации процесс разработки вакцины в США был невероятно быстрым. "У другой администрации это заняло бы пять лет. Нам понадобилось семь месяцев", - убежден республиканец.