Трамп заявил, что вакцинация от COVID-19 стартует на следующей неделе
09:15 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская вакцина от нового коронавируса будет одобрена американским регулятором на следующей неделе, после чего в стране начнется вакцинация населения. Уверенность в этом выразил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.
"И они начнутся на следующей неделе. И мы начнем вакцинацию", - сказал глава государства. По его мнению, благодаря усилиям его администрации процесс разработки вакцины в США был невероятно быстрым. "У другой администрации это заняло бы пять лет. Нам понадобилось семь месяцев", - убежден республиканец.
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